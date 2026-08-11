ВС РФ поразили патрульный катер ВСУ в Черном море

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли удар с помощью ударных БПЛА по патрульному катеру в акватории Черного моря южнее Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Судно, по данным ведомства, предназначалось для сопровождения в порты сухогрузов с вооружением для украинских военных. В министерстве отметили, что удары по морским судам, задействованным в интересах противника, продолжаются.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. В столице Украины поражен терминал "Новой почты", который использовался для хранения и распределения товаров двойного назначения.

Более того, целью удара в Киеве стал транспортно-логистический центр "Киев-3". На его складах находилось до 15 тысяч ударных дронов, наземные станции управления и комплектующие к ним.