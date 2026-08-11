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11 августа, 13:05

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Депутат Говырин: пенсии повысят нескольким группам россиян до конца 2026 года

Россиянам пообещали повышение пенсий до конца 2026 года

Фото: depositphotos/mizar_219842

Пенсии увеличат для нескольких групп россиян до конца 2026 года. Часть повышений пройдет автоматически, заявил RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий уточнил, что с 1 октября вырастут военные пенсии, это произойдет вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. По его словам, на данный момент в расчетах заложено 4%, но окончательный показатель может измениться.

"Прибавка возможна и в любой месяц по личным основаниям. После 80-летия получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату увеличат вдвое, до 19 169,38 рубля, и назначат надбавку на уход – 1 413,86 рубля", – сказал Говырин.

Депутат добавил, что повышенную фиксированную выплату и надбавку на уход могут получить россияне при установлении I группы инвалидности. Пенсия также растет при появлении иждивенца. В частности, за одного человека добавляют 3 194,90 рубля, за двух – 6 389,80 рубля, за трех и более – 9 584,69 рубля.

При этом отдельные прибавки к пенсии возможны из-за стажа и места жительства.

"За 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированная выплата повышается на 50%, за 20 лет в приравненных районах – на 30%. Для этого нужен страховой стаж 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин", – пояснил Говырин.

В то же время пенсионеры с 30-летним сельским стажем после прекращения трудовой деятельности могут рассчитывать на еще 25% фиксированной выплаты. Из-за переезда в северные регионы в начислении выплат может учитываться районный коэффициент.

Работающий пенсионер, уволившийся до конца года, получит выплату с учетом пропущенных индексаций 2016–2024 годов. Парламентарий отметил, что в ноябре проведут пересчет специальных доплат бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Они будут зависеть от расчетных показателей и поступивших взносов.

Ранее стало известно, что несколько категорий россиян получат две пенсионные выплаты в сентябре 2026 года. Это коснется военнослужащих и сотрудников силовых ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ и других органов), которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях.

Кроме того, мера будет действовать в отношении работников летно-испытательного состава и граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы.

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