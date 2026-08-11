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11 августа, 12:25

Общество

Маркетплейсы начали внутренние проверки БАДов с сибутрамином

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon начали внутренние проверки товаров для похудения, которые могут содержать сильнодействующее вещество сибутрамин. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службах площадок.

В Wildberries заявили, что при обнаружении карточек с нарушениями они будут немедленно заблокированы. Размещение таких препаратов на витрине недопустимо и является нарушением правил площадки, поскольку они строго запрещены законодательством России. В компании отметили, что по данной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг, а также внимательное отношение к обращениям госорганов и потребителей.

В Ozon рассказали, что продажа биологически активных добавок (БАДов) возможна только при наличии свидетельства о государственной регистрации. Продавец обязан указать реквизиты документа, а товары без необходимых разрешительных документов или не соответствующие требованиям законодательства не допускаются к продаже.

Если выявляются нарушения или поступает информация о возможной небезопасности продукции, карточки оперативно скрываются с витрины до завершения проверки. При подтверждении нарушений к продавцу применяются меры вплоть до прекращения сотрудничества.

Маркетплейс также проводит дополнительную проверку БАДов для похудения, в составе которых есть сибутрамин, и документов на них. На время проверки соответствующие карточки будут скрыты с витрины.

Ранее на российских торговых площадках обнаружили БАДы для похудения, содержащие сибутрамин. Такие препараты могут вызывать тяжелые нарушения психики, проблемы с сердцем и приводить к реанимации. При этом их активно покупают несовершеннолетние.

Роспотребнадзор организовал соответствующие проверки после информации о продаже незарегистрированных препаратов для снижения веса с сибутрамином. Речь идет о средствах Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim. В ведомстве уточнили, что они отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС.

"Московский патруль": в России усилили контроль за биологически активными добавками

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