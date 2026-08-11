Собянин: новая школа и детский сад появятся на территории бывшей промзоны ЗИЛ

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Даниловском районе идет строительство образовательного комплекса на 1 475 мест. Он расположится на территории бывшей промзоны ЗИЛ, которая сейчас активно застраивается жильем, транспортной и социальной инфраструктурой, сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

В состав комплекса войдут школа на 975 мест и детский сад для 500 воспитанников. Здание будет переменной этажности и расположится в новом жилом квартале, рядом с которым формируется транспортный узел ЗИЛ.

Школа будет выполнена в светлых тонах, отметил градоначальник. Внутри оборудуют творческие мастерские, кабинеты для изучения технологий и два спортзала. На прилегающей территории появятся площадки для мероприятий и спорта, а также зоны отдыха. Со стороны внутреннего двора к зданию пристроят амфитеатр.

В детском саду предусмотрено 20 групп, два музыкальных кабинета и два спортзала, а также классы для развивающих занятий. Планируется, что строительство комплекса завершат в 2028 году в соответствии с договором участия.

Тем временем в Молжаниновском районе возводится образовательный комплекс на 1 050 школьных мест и около 100 новых рабочих мест. В здании будут мастерские, спортзал, пространство для мероприятий и другие помещения. Фасад выполнят в розово-белых тонах, добавив роспись в виде птиц.