11 августа, 12:38Происшествия
Мумию нашли в ручье под Калугой
Фото: MAX/"Прокуратура Калужской области"
Мумифицированное тело обнаружено в ручье Репинка в Обнинске, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Ручей находится в районе Пионерского проезда. Предварительно, речь идет о мужском теле.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и эксперты. Прокуратура Обнинска координирует их деятельность.
Ранее в квартире Красноярска нашли мумифицированные тела 43-летней женщины и ее 6-летнего сына. По данным следствия, они жили в данном помещении с июня, но соседи не видели их с сентября.
Из-за того что в квартире было прохладно, запах был не сильным. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, а также начата проверка о халатности органов системы профилактики.