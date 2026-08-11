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11 августа, 12:38

Происшествия

Мумию нашли в ручье под Калугой

Фото: MAX/"Прокуратура Калужской области"

Мумифицированное тело обнаружено в ручье Репинка в Обнинске, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ручей находится в районе Пионерского проезда. Предварительно, речь идет о мужском теле.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и эксперты. Прокуратура Обнинска координирует их деятельность.

Ранее в квартире Красноярска нашли мумифицированные тела 43-летней женщины и ее 6-летнего сына. По данным следствия, они жили в данном помещении с июня, но соседи не видели их с сентября.

Из-за того что в квартире было прохладно, запах был не сильным. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, а также начата проверка о халатности органов системы профилактики.

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