Экс-министр образования Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Помощник президента России, экс-министр образования Андрей Фурсенко считает, что ЕГЭ нужно делать сложнее, если число выпускников с максимальными баллами становится слишком большим. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Фурсенко, множество абитуриентов с высокими баллами одновременно претендуют на ограниченное число мест в вузах. Если так происходит, то стоит менять ЕГЭ и не бояться, что из-за этого средний балл уменьшится.

Также Фурсенко предложил значительно сократить количество школьных олимпиад. По его оценке, из-за их избыточного числа такой механизм поступления во многом девальвировался.

Фурсенко не опасается возможной негативной реакции родителей. Он отметил, что недовольство существует и сейчас, поскольку даже максимальный результат по трем экзаменам не всегда позволяет поступить в желаемый вуз.

Ситуации, когда абитуриенты с максимальными баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузах из-за победителей олимпиад, носят единичный характер, заявляла ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с Москвой 24. В это же время в ГД призвали пересмотреть перечень олимпиад, которые дают преимущества при поступлении, а также оценить сроки действия дипломов победителей.

