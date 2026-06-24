Эксперт Кузина: корки от цитрусовых помогут отучить питомца раскапывать грядки

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Цедра цитрусовых и шишки помогут отучить питомца разорять грядки на участке. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина.

По ее словам, если кошка или собака часто разрывают землю в огороде и ложатся там отдыхать, первое, что важно сделать, – понять причину такого поведения.



"Это может быть связано с элементарным желанием охладиться в жаркую погоду. В таком случае есть смысл оборудовать для питомца на участке удобную лежанку. Например, положить в тени коробку с землей, травой. При этом важно каждый раз поощрять животное за то, что оно разместилось именно на этой легальной территории: погладить, похвалить, дать что-то вкусное", – отметила эксперт.

Недостаток физической активности тоже может быть причиной вредительства. В этом случае есть смысл чаще гулять и играть с питомцем, чтобы после этого он больше отдыхал, а не разорял огород, добавила специалист.





Надежда Кузина ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Отучить животных от грядки поможет и мульчирование. Питомцы ложатся на землю, потому что она мягкая и прохладная, и, если закрыть ее, например, колючими опилками или шишками, желание копаться и отдыхать на такой поверхности вряд ли останется. Кошки еще очень не любят яичную скорлупу, потому что она прилипает к лапам, колется и ее приходится потом долго вылизывать.

Также можно разложить вокруг грядки или в ее центре корки лимона или апельсина. Большинство животных не любят запахи цитрусовых, потому что они слишком резкие для их чувствительного обоняния, пояснила Кузина.

Кроме того, можно побрызгать возле грядки водой с разбавленным в ней эфирным маслом лаванды, запах которой тоже часто неприятен для питомцев, отметила ветеринар.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская рассказала, что, если питомца на даче укусила змея, его необходимо скорее доставить в ветклинику. Все, что можно сделать самостоятельно, – максимально замедлить кровоток, чтобы яд не распространялся по телу. Для этого надо приложить к месту укуса холод и постараться сделать так, чтобы питомец как можно меньше двигался.

