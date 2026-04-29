Ветеринар Земская: освежители воздуха и парфюм грозят проблемами с печенью у питомцев

Ветеринар рассказала, для каких животных особенно опасны освежители воздуха и парфюм

Аромадиффузоры, освежители, парфюм способны давать нагрузку на печень домашних животных, предупредила в разговоре с Москвой 24 заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что владельцы кошек все чаще жалуются на одышку и тяжелое дыхание у питомцев, а это нередко говорит об астме. При этом заболевания, связанные с приступами удушья, в последнее время часто развиваются из-за излишнего использования дезодорантов, духов и освежителей воздуха, сообщает Life.ru.

Особенно опасны аромадиффузоры с датчиком движения, уверена Земская.

Пока питомец играет, бегает, аэрозоль может распылиться на его шерсть много раз, после чего зверь начнет ее вылизывать. Если животное уже имеет какие-то проблемы с печенью, все может закончиться тошнотой и сильной рвотой.
Вера Земская
заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой

Земская также обратила внимание на то, что в груминг-салонах стали часто использовать шампуни и различные пудры для шерсти с ароматизаторами. По ее мнению, этого нельзя допускать, потому что животные обладают очень чутким обонянием, и резкие запахи, которые потом преследуют повсеместно, угнетают их. Это также действует на нервную систему, что тоже может обострять уже имеющиеся заболевания, пояснила она.

Помимо этого, освежители воздуха, аромалампы и парфюм могут усугублять состояние питомцев, страдающих аллергией и астмой, добавила ветеринар-пульмонолог Ксения Соколова. Однако, по ее мнению, ароматические средства не могут быть первопричиной астмы.

Поэтому, если кошка или собака часто кашляет, нужно пройти диагностику. Когда будет поставлен диагноз "астма", важно начать лечение и, естественно, отказаться от использования любых диффузоров и аромаламп в доме плюс часто делать влажную уборку.
Ксения Соколова
ветеринар-пульмонолог

В этом плане особенно внимательно надо следить за сиамскими кошками: они генетически предрасположены к заболеваниям легких и бронхов, что, как правило, заканчивается развитием астмы, предупредила Соколова.

Кроме того, различные ароматические средства могут ухудшать состояние животных, склонных к аллергическим реакциям. А еще всех питомцев брахицефальных пород: мопсов, бульдогов, персидских кошек, потому что они и так имеют проблемы с дыханием из-за анатомических особенностей строения головы, заключила эксперт.

Ранее заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина рассказала, что пробежки с хозяином могут быть опасны для питомцев с хроническими заболеваниями суставов, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В зоне риска таксы, бассет-хаунды и все брахицефалы.

