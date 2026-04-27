Новости

Новости

27 апреля, 19:29

Ветеринар Алешина предупредила об опасности апрельского похолодания для собак

Ветеринар объяснила, чем апрельское похолодание грозит собакам во время прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Собака легко может простудиться и пострадать от укуса клеща во время прогулок в ветреную и снежную погоду весной. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

27 апреля в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снега и сильного ветра, скорость которого в порывах может достигать 23 метров в секунду.

По словам Алешиной, в периоды резких перепадов погоды большинство питомцев не получают удовольствия от прогулок. Тем более что животные бывают метеозависимыми и реагируют на изменение погоды и атмосферного давления плохим самочувствием.

К тому же надо учитывать, что влажность, холод и сильный ветер в комплексе создают очень опасную ситуацию – питомец с легкостью может заболеть. Причем рискуют даже собаки с густым подшерстком, так как он способен намокнуть, и тогда зверя моментально продует.
Елена Алешина
заведующая Кунцевской ветклиникой

Особенно же опасными прогулки в такую погоду могут быть для сухопарых короткошерстных собак, таких как левретка, уиппет, английская борзая, той-терьер, а также для питомцев с хроническими заболеваниями дыхательной и мочеполовой систем, отметила ветеринар.

"Таких животных нужно утеплять перед прогулкой, используя комбинезон, а также шапку, особенно если часто бывают отиты. К тому же в такую погоду абсолютно на всех собак желательно надевать дождевик", – посоветовала Алешина.

От длительных прогулок стоит отказаться, ограничившись 10-минутными выходами. При этом после возвращения домой важно тщательно вытереть собаке лапы и высушить шерсть феном, если она все же намокла. В противном случае пес может замерзнуть даже дома, что с большой вероятностью приведет к болезни, пояснила ветеринар.

Еще одна опасность такой погоды заключается в том, что владельцы считают: раз выпал снег, значит, защищать питомца от клещей нет необходимости. Это мнение неверно, потому что паразиты остаются активными даже при небольшой плюсовой температуре. Поэтому важно продолжать обрабатывать собак и осматривать их после каждой прогулки, предупредила Алешина.

Ранее врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал, что клещи могут заражать собак пироплазмозом (другое название – бабезиоз), из-за которого питомец рискует умереть. При этом самым эффективным способом защиты от паразитов являются таблетки.

Трошина Любовь

животныеобществопогодаэксклюзив

