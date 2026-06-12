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IRIB: взрывы прогремели в Сирике и Бендер-Аббасе в Иране

Несколько взрывов прогремело в Иране – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в районе иранского города Сирик в провинции Хормозган, а также около портового города Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Источники и места взрывов пока не определены. Власти республики пока не комментировали этот инцидент, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США и Иран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. Сделка может быть заключена в предстоящие выходные в Европе. В настоящее время идет финализация документов.

Лидер США отметил, итоговые пункты согласовали все участвующие стороны, в том числе США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие посредники. Трамп также принял решение отменить запланированные удары по Ирану, но морская блокада сохранится до финализации сделки.

Однако МИД Ирана назвал спекулятивными слова Трампа о времени и месте подписания мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В ведомстве заявили, что правительство Ирана пока еще ничего не согласовало.

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