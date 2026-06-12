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12 июня, 03:57

Политика

США пока не отправили приглашение Путину на саммит G20

Фото: kremlin.ru

Российская сторона пока еще не получала от США приглашения для Владимира Путина посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

"По установившейся в G20 традиции такие приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, примерно за месяц–полтора", – приводит РИА Новости слова посла.

Бердыев объяснил, что подобные приглашения играют в G20 протокольную роль. С их помощью выражается уважение к партнерам по формату и передаются детали будущей встречи. Кроме того, приглашение позволяет зафиксировать мероприятие в международном календаре лидеров.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует официально пригласить Путина на саммит G20, который состоится в Майами 14–15 декабря этого года. Политик отметил, что пока еще не отправлял приглашение, однако добавил, что присутствие российского президента было бы очень полезным.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею Трампа пригласить Путина на саммит G20. По ее словам, настал момент, когда западные страны должны просить российского лидера сделать шаг навстречу им, а не наоборот.

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