График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 04:25

Транспорт

Ограничения на полеты объявлены в восьми аэропортах России

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили сразу в восьми российских аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Речь идет об аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар. В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае, в районе станицы Калининской. В результате ЧП никто не пострадал. По факту происшествия организована проверка.

Еще один инцидент произошел до этого в Татарстане, где разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Инцидент произошел вблизи села Казанбаш Арского района, пилот погиб. Следователи организовали процессуальную проверку.

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