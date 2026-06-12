12 июня, 04:25Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в восьми аэропортах России
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили сразу в восьми российских аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Речь идет об аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар. В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае, в районе станицы Калининской. В результате ЧП никто не пострадал. По факту происшествия организована проверка.
Еще один инцидент произошел до этого в Татарстане, где разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Инцидент произошел вблизи села Казанбаш Арского района, пилот погиб. Следователи организовали процессуальную проверку.