Самолет задел антенну в аэропорту Антальи после приземления

Фото: телеграм-канал SHOT

Самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара в аэропорту Антальи после приземления. В результате пострадали один пассажир, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, после приземления в Анталье во время рулежки к гейту задел правым крылом антенну радара", – говорится в сообщении.

С борта эвакуировали 267 пассажиров. Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.

При этом, как уточнили в воздушной гавани, аэропорт не прекращал обслуживать рейсы и работает в штатном режиме.

Ранее 72-летняя женщина погибла в одном из самых загруженных аэропортов Бразилии, упав с трапа при выходе из самолета. Инцидент произошел в аэропорту Конгоньяс (Сан-Паулу) с женщиной, прибывшей из Рибейран-Прету.

На месте ей оказали первую помощь, после чего в сопровождении сотрудника авиакомпании доставили в частную клинику. Там у нее выявили кровоизлияние в мозг. Спустя два дня пострадавшая скончалась в больнице.

