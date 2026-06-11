График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 22:29

Происшествия

Самолет задел антенну в аэропорту Антальи после приземления

Фото: телеграм-канал SHOT

Самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара в аэропорту Антальи после приземления. В результате пострадали один пассажир, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, после приземления в Анталье во время рулежки к гейту задел правым крылом антенну радара", – говорится в сообщении.

С борта эвакуировали 267 пассажиров. Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.

При этом, как уточнили в воздушной гавани, аэропорт не прекращал обслуживать рейсы и работает в штатном режиме.

Ранее 72-летняя женщина погибла в одном из самых загруженных аэропортов Бразилии, упав с трапа при выходе из самолета. Инцидент произошел в аэропорту Конгоньяс (Сан-Паулу) с женщиной, прибывшей из Рибейран-Прету.

На месте ей оказали первую помощь, после чего в сопровождении сотрудника авиакомпании доставили в частную клинику. Там у нее выявили кровоизлияние в мозг. Спустя два дня пострадавшая скончалась в больнице.

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика