Американский самолет подал сигнал бедствия в небе над Европой

Самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III подал сигнал бедствия во время полета в небе над Европой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Транспортный самолет вылетел из Румынии. В какой-то момент его экипаж передал аварийный код Squawk 7700. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что правительственный самолет Dassault Falcon 900LX с главой Минобороны Британии Джоном Хили на борту потерял сигнал GPS во время пролета около российской границы.

Еще один инцидент произошел в американском штате Нью‑Джерси, где самолет Boeing 767 из Венеции задел шасси грузовик пекарни при заходе на посадку в местном аэропорту. Рейс смог благополучно приземлиться – ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.