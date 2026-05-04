Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 09:17

Происшествия
Главная / Новости /

CBS News: самолет задел шасси грузовик при заходе на посадку в США

Самолет задел шасси грузовик при заходе на посадку в США

Фото: depositphotos/mike_kiev

Самолет Boeing 767 из Венеции задел шасси грузовик пекарни при заходе на посадку в американском штате Нью‑Джерси. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на CBS News.

Инцидент произошел с бортом авиакомпании United Airlines в аэропорту Ньюарк.

Рейс смог благополучно приземлиться – ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали. Однако в результате ЧП стекло кабины грузовика лопнуло, а водитель получил порезы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Федеральное авиационное управление США (FAA) начало официальное расследование.

Ранее самолет с командой по пиклболу "Амарилло" потерпел крушение в городе Уимберли в США. В результате погибли пилот и четверо пассажиров.

По данным СМИ, незадолго до трагедии авиадиспетчер заметил, что самолет совершал необычные маневры, после чего исчез с радаров. В момент случившегося в районе аварии было облачно, а спустя время началась гроза.

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика