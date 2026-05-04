В России научились вычислять раздраженного сотрудника по частоте использования Caps Lock

Фото: 123RF.com/sonymega

Российские коммерческие аналитики выяснили, что между частотой использования клавиши Caps Lock (предназначена для фиксации смены регистра букв со строчных на прописные. – Прим. ред.) и уровнем раздражения при наборе текста существует определенная связь. С результатами исследования ознакомилась "Газета.ру".

По данным экспертов, в дни, когда пользователь включал и выключал Caps Lock более 12 раз в час, в последующей переписке в течение часа с высокой вероятностью (до 78%) появлялись резкие или категоричные формулировки. Для сравнения: при низкой активности (менее 3 нажатий в час) этот показатель не превышал 22%.

Исследование также выявило два временных пика повышенной активности – в середине утреннего рабочего периода (около 10:30–11:30), когда накапливается усталость, и более выраженный вечерний пик (16:00–17:30), когда интенсивность использования Caps Lock возрастает в 2,4 раза. В пятницу после обеда этот показатель выше, чем в середине недели, примерно на 37%.

На основе наблюдений аналитики выделили несколько условных моделей поведения сотрудников. Так, к примеру, "скрытый взрывник" может нажимать кнопку Caps Lock до 12 раз в час. В этот момент вероятность того, что он напишет или скажет что-то колкое или обидное, поднимается до 78%.

Также существуют работники, которые проявляют раздражение в межотделовых коммуникациях. Эксперты зафиксировали, что после таких вспышек в 52% случаев они либо прекращают общение, либо используют избыточное количество восклицательных знаков.

Ранее нейропсихолог Светлана Колобова посоветовала использовать технику "корзина для мусора" для того, чтобы восстанавливаться после переработок. Надо выписать на листок все, что крутится в голове, в том числе все рабочие планы, а потом задать себе вопрос: "Что реально из этого сгорит, если это не сделать?" – и вычеркнуть все, без чего "мир не рухнет".