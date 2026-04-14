Новости

Новости

14 апреля, 13:27

Общество
Эксперт Лоикова: навыки в области ИИ и кибербезопасности помогут в поиске работы

HR-эксперт рассказала, какие навыки нужно развивать для успешного трудоустройства

Фото: depositphotos/pressmaster

Развитие правильно выбранных навыков, а также знания в области нейросетей и кибербезопасности помогут устроиться на более высокооплачиваемую должность в 2026 году. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, рынок труда все активнее смещает фокус в сторону реальных навыков.

"Работодателей сейчас мало интересует, что написано в дипломе кандидата – важнее, какие полезные для бизнеса задачи он может выполнять, какие проблемы умеет решать", – отметила эксперт.

Поэтому, чтобы устроиться на более перспективную и высокооплачиваемую работу, важно понять, каким специалистом надо для этого стать.

Поможет аудит требований. Советую подобрать на крупных платформах по поиску работы примерно 20 вакансий, на которые хотелось бы претендовать хотя бы через год. Затем важно выбрать из них два самых часто встречающихся жестких навыка, то есть конкретные профессиональные знания и умения. Плюс два мягких – универсальные личностные качества, например стрессоустойчивость.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Далее необходимо поставить себе цель на ближайшее время – развивать данные навыки.

"То есть важно рассматривать требования работодателя не как препятствия при трудоустройстве, а как дорожную карту для профессионального развития", – подчеркнула HR-эксперт.

Среди универсальных навыков, которые наиболее популярны в запросах работодателей в 2026 году, Лоикова отметила работу с искусственным интеллектом.

"Речь о том, чтобы иметь хотя бы базовые знания и уметь использовать нейросети в качестве своего личного ассистента в работе: писать несложные промты, обрабатывать данные, генерировать идеи, проверять результаты", – пояснила она.

Это в особенности бывает нужно аналитикам, маркетологам, логистам, бухгалтерам, финансистам, HR-менеджерам, добавила эксперт.

Еще один трендовый навык – это кибербезопасность. Современные работники должны соблюдать элементарные правила цифровой гигиены: как не подхватить вирус, распознать фишинг, безопасно работать с данными.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Помимо этого, работодатели ждут, что специалисты постоянно следят за изменениями в своем направлении. Поэтому необходимо интересоваться, что происходит в сфере и какие появляются возможности улучшить качество работы, заключила Лоикова.

Ранее юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала, когда руководитель может уволить сотрудника за поиск новой работы. Например, такое может произойти, если работник имел неосторожность рассылать резюме с рабочей почты, использование которой в личных целях запрещено локальным нормативным актом.

