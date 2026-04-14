Эксперт Лоикова: навыки в области ИИ и кибербезопасности помогут в поиске работы

14 апреля, 13:27
Развитие правильно выбранных навыков, а также знания в области нейросетей и кибербезопасности помогут устроиться на более высокооплачиваемую должность в 2026 году. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
По ее словам, рынок труда все активнее смещает фокус в сторону реальных навыков.
"Работодателей сейчас мало интересует, что написано в дипломе кандидата – важнее, какие полезные для бизнеса задачи он может выполнять, какие проблемы умеет решать", – отметила эксперт.
Поэтому, чтобы устроиться на более перспективную и высокооплачиваемую работу, важно понять, каким специалистом надо для этого стать.
Далее необходимо поставить себе цель на ближайшее время – развивать данные навыки.
"То есть важно рассматривать требования работодателя не как препятствия при трудоустройстве, а как дорожную карту для профессионального развития", – подчеркнула HR-эксперт.
Среди универсальных навыков, которые наиболее популярны в запросах работодателей в 2026 году, Лоикова отметила работу с искусственным интеллектом.
"Речь о том, чтобы иметь хотя бы базовые знания и уметь использовать нейросети в качестве своего личного ассистента в работе: писать несложные промты, обрабатывать данные, генерировать идеи, проверять результаты", – пояснила она.
Это в особенности бывает нужно аналитикам, маркетологам, логистам, бухгалтерам, финансистам, HR-менеджерам, добавила эксперт.
Помимо этого, работодатели ждут, что специалисты постоянно следят за изменениями в своем направлении. Поэтому необходимо интересоваться, что происходит в сфере и какие появляются возможности улучшить качество работы, заключила Лоикова.
