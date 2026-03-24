Юрист Шайдуллина: сотрудника могут наказать за рассылку резюме с рабочей почты

Рассылка резюме с корпоративной почты и регулярные опоздания из-за собеседований могут стать причиной увольнения сотрудника, находящегося в поиске нового места работы. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, в целом российское законодательство не запрещает сотруднику искать новую работу, продолжая при этом трудиться на имеющейся должности.

"Единственное, этим не надо заниматься в рабочее время, потому что оно предназначено исключительно для выполнения текущих задач. Просмотр вакансий, постоянное общение с рекрутерами в офисе дают работодателю право привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности", – отметила эксперт.

Однако наказания происходят достаточно редко. Подчиненные часто просматривают вакансии и сообщения исключительно через личный телефон – в этом случае выявить нарушение довольно сложно, добавила юрист.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Если же работник имел неосторожность рассылать резюме с рабочей почты, использование которой в личных целях запрещено локальным нормативным актом, это, например, нарушает соглашение о конфиденциальности. Таким образом есть все шансы, что сотрудника привлекут к дисциплинарной ответственности, а при повторном нарушении уволят.

Кроме того, если подчиненный начнет постоянно опаздывать, задерживаясь на собеседованиях, к нему также способны применить наказание в виде замечания или выговора. Если сотрудник не исправится, то его могут уволить, предупредила Шайдуллина.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова назвала способы привлечь внимание работодателя к резюме. Одним из главных является персонализация: рекрутер с большей охотой откроет отклик, который будет адресован именно ему.


