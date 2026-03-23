HR-эксперт Митрофанова объяснила, почему компании сталкиваются с текучкой кадров

Аналитики выяснили, что большинство россиян увольняются в первый год работы из-за несоответствия зарплаты, плохого отношения руководства и отсутствия роста. Почему для развития карьеры нежелательно менять компании несколько раз в год, разбиралась Москва 24.

Причины уйти

Чаще всего (в 26% случаев) россияне увольняются, не проработав и года, из-за несоответствия зарплаты и фактическим задач. К такому выводу пришли аналитики платформы отзывов о компаниях, изучив более 239 тысяч мнений, сообщают РИА Новости.





Борис Курбатов основатель и генеральный директор платформы отзывов сотрудников При этом уровень дохода, как правило, обсуждается и фиксируется еще на этапе найма, поэтому разочарование связано не с самой цифрой, а с тем, как она соотносится с реальной нагрузкой, условиями и ожиданиями от роли. Уже на старте важно проговаривать, какие задачи ждут сотрудника и в каком темпе предстоит работать.

Второе место в рейтинге причин ухода досталось руководству. Этот вариант набрал 24% голосов опрошенных, которые оценивают, насколько условия и отношение со стороны менеджмента "стоят" своих денег, отметили аналитики.

Фактор карьеры и развития находится на третьем месте с показателем 15%. Эксперты объясняют это тем, что освоившись в компании, сотрудник начинает понимать, есть ли движение внутри команды, дают ли здесь больше ответственности и наблюдается ли рост доверия со стороны руководства. Если ничего не меняется, сотрудник делает соответствующий вывод.

Также в 11% случаев респонденты называют среди причин увольнения нагрузку и график работы. Это могут быть переработки, плавающее расписание и высокая интенсивность труда.

Аналитики отметили, что чаще всего сотрудники уходят, не проработав и года, в сервисных и массовых сегментах. В гостиницах, ресторанах, общепите и кейтеринге этот показатель достигает 48%, в сфере услуг составляет 46%, а в розничной торговле – 43%.

При этом показатели ниже в более крупных и капиталоемких отраслях. В добыче доля ранних уходов составляет 29%, в энергетике – 28%, а в нефтегазе – 26%. Эксперты объясняют это более сложным входом в профессию и формализованными условиями, снижающими вероятность импульсивных решений о найме и увольнении.

Ранее бизнесмен Герман Стерлигов предложил ограничить право на увольнение одним днем в году – по аналогии с Юрьевым днем в царской и императорской России. Это должно повысить ответственность молодых сотрудников и позволить работодателям эффективнее вкладываться в их обучение, не опасаясь, что вложения окажутся напрасными из-за частых увольнений.

Честность с самого начала

Чаще всего сотрудник уходит оттуда, где не видит возможности реализации, пояснила в беседе с Москвой 24 учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

"Мотивация у всех разная: у кого-то профессиональная, у кого-то финансовая. Допустим, у сотрудника были определенные ожидания по деньгам. Он отрабатывает в течение полугода и видит, что доход не растет или не достигает цифр, которые обещали на собеседовании. Тогда он начинает искать другое место", – отметила она.

Такая же история происходит и в том случае, если сотруднику обещали выполнение интересных проектов, но в итоге дали техническую тяжелую работу, добавила эксперт.

"Отсутствие возможностей карьерного роста тоже бывает основанием для увольнения, но не для тех, кто принимает решение уйти в первый год. Если для человека мотивацией является карьерный рост и ему его пообещали, то логика такова: нужно год-два проработать, как-то себя реализовать, а потом поднимать вопрос. Если откажут, это может стать причиной ухода", – отметила Митрофанова.

В первые месяцы ни один работодатель не станет предлагать карьерный рост, добавила она.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Какие риски несет в себе быстрое увольнение? Для работодателя это всегда деньги – затраты на поиск, адаптацию нового сотрудника, пока он выйдет на необходимую производительность. Чем больше таких увольнений за короткий период, тем больше расходы. Руководство не получает отдачу, а издержки растут.

Для самого работника такая ситуация тоже может пойти в минус. Отработав несколько месяцев в одной компании, а потом в другой, при устройстве на следующую работу соискателю обязательно зададут вопрос, почему человек никогда не задерживался на прежнем месте один год.

"Этот срок является минимальной планкой, с которой будущее руководства оценивает адекватный период деятельности. Если человек трудился несколько месяцев и увольняется, это всегда зона риска: следующему работодателю будет казаться, что перед ним так называемый "бегунок", и такой формат поведения повторится. Возникает логичный вопрос: зачем брать такого сотрудника?" – пояснила специалист.

Таким образом, для карьеры вредно искать работу раз в несколько месяцев. В свою очередь, специалисты по управлению персоналом и руководители отмечают, что сейчас одна из главных проблем – удержание персонала. Работодатели не знают, как сохранить "бегунков", молодежь и тех, кто ищет себя, обратила внимание эксперт.

Однако Митрофанова отметила, что способы удержать таких сотрудников все же есть. Когда приходит кандидат, необходимо выяснить его мотивацию: чего именно он ожидает и при каких условиях готов отработать в компании год и больше. Работодателю же стоит быть честным с точки зрения того, реально ли это обеспечить.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Если человек говорит, что хочет за год получить максимальный опыт и вырасти, работодатель уверяет, что так и будет, а потом этого не происходит, сотрудник уйдет. Стратегия очень простая: не давать пустых обещаний и объективно оценивать возможности организации.

По словам Митрофановой, одна из проблем в том, что собеседование с кандидатом нередко проводят рекрутеры и специалисты по подбору персонала.

"У них часто целевые показатели привязаны к тому, чтобы человек вышел на работу, но они не согласуются с тем, пройдет ли он испытательный срок и останется ли в компании. Дальше с кандидатом работает, например, руководитель структурного подразделения, который не был на собеседовании, никаких обещаний не давал и в принципе понимает, что это невозможно. На этом моменте и возникает конфликт", – уточнила Митрофанова.

В итоге соискатель воспринимает обещанное рекрутером всерьез и, видя, что ничего не реализуется, просто уходит, заключила эксперт.

