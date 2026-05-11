Спасатели эвакуируют двоих туристов с Эльбруса в Кабардино-Балкарии
Спасатели МЧС РФ проводят операцию по спасению двух туристов, которые не могут самостоятельно спуститься с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что туристы находятся на высоте 5100 метров. В данный момент специалисты проводят их эвакуацию.
По предварительной информации, состояние альпинистов оценивается как удовлетворительное.
Ранее три человека погибли от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии. Уточнялось, что они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".