Три человека погибли от переохлаждения при спуске с горы в Бурятии

Три человека погибли от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

На место происшествия выехала спасательная группа. В данный момент личности погибших устанавливаются.

Ранее лавина сошла в дагестанском селе Шайтли, она завалила женщину и ребенка. Борт МЧС не удавалось привлечь к работам из-за сложных метеорологических условий.

Спустя некоторое время спасателям и волонтерам удалось достать женщину и ребенка из-под снежного завала. Они провели под снегом более 8 часов. Позже женщина скончалась в больнице.