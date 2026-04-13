Женщину и ребенка спасли из-под снежного завала в Дагестане

Спасателям и волонтерам удалось достать женщину и ребенка из-под снежного завала в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления МЧС РФ Муслима Девришбекова.

Он уточнил, что люди живы. В настоящее время с ними работают медики.

Лавина сошла в дагестанском селе Шайтли 13 апреля. Она завалила женщину и ребенка. Уточнялось, что борт МЧС не удавалось привлечь к работам из-за сложных метеорологических условий.

Ранее самопроизвольный сход лавины произошел в поселке Архыз. В результате она повредила 4 гостевых дома, здание хозпостройки и 2 легковые машины.

В пресс-службе курорта "Архыз" рассказывали, что лавина сошла в одноименном поселке. Сам турцентр при этом продолжал работать штатно. Канатные дороги и горнолыжные трассы оставались открыты в соответствии с погодными условиями.

