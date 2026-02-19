Два кемпинга и автомобиль повреждены из-за схода лавины в Архызе

Фото: телеграм-канал 112

Самопроизвольный сход лавины произошел в поселке Архыз, в результате чего оказались частично повреждены два кемпинга и автомобиль. Об этом сообщили в МЧС Карачаево-Черкесии в MAX.

Информация о пострадавших в ведомство не поступала. Специалисты проводят на месте аварийно-спасательные работы, объем сошедшей лавины устанавливается.

На место происшествия выехал начальник регионального ГУ МЧС Александр Голоколенко. Сейчас там работают 13 человек, задействованы три единицы техники. Лавинная опасность в горах Карачаево-Черкесии сохраняется, предупредили в ведомстве.

В пресс-службе курорта "Архыз" уточнили, что лавина сошла в одноименном поселке, расположенном в 10 километрах от турцентра. Сам курорт работает в штатном режиме: канатные дороги и горнолыжные трассы открыты в соответствии с погодными условиями.

"Лавинной опасности на территории оборудованных трасс нет", – отметила пресс-служба в телеграм-канале.

Ранее лавина сошла в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, из-за чего один человек был госпитализирован. Инцидент произошел между поляной Азау и поселком Терскол 19 февраля. В результате происшествия жертв не было.