Психолог Идзиковский: женщина хочет встретить мужчину более успешного, чем она сама

Психолог назвал причины "любовной холодности" россиянок

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Современные "снежные королевы" – это не случайность, а следствие жесткой экономики отношений и социокультурный код, заявил "Радио 1" психолог Евгений Идзиковский.

Недавно ВЦИОМ представил исследование, разделив россиян на 4 группы по шкале любвеобильности. Одна из самых неожиданных категорий – "холодные", в которую вошли 21% опрошенных. Основную ее массу составили женщины.

По словам психолога, в обществе закреплен социокультурный код: женщина ищет партнера успешнее себя. Чем выше ее собственный статус, тем уже круг потенциальных кандидатов – и это делает ее позицию на "брачном рынке" заведомо менее выгодной.

Кроме того, эксперт напомнил о географическом факторе: Россия – северная страна, где исторически принято сдерживать эмоции. Люди, привыкшие подавлять чувства, со временем хуже их распознают и у себя, и у других.

Он добавил, что с годами к этому добавляются цинизм, устоявшиеся привычки и психологические травмы, которые окончательно формируют характер. В результате человеку становится сложнее подстраиваться под партнера.

Ранее 40% опрошенных россиян заявили, что выбрасывают вещи или подарки от бывших партнеров после расставания. По данным опроса, каждый пятый предпочитает вернуть вещи владельцу. Некоторые находят вещам новое применение: 7% отдают знакомым, 5% решают продать.

