19 февраля, 15:38

Культура

"Московская Масленица в Пекине" продолжает культурный диалог между столицами

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В столице Китая до 22 февраля проходит фестиваль "Московская Масленица в Пекине", а в российской столице до 1 марта – "Китайский Новый год в Москве". Жителям КНР предлагают попробовать русские блины, а москвичам – утку по-пекински, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В парке "Чаоян" появились торговые павильоны, фотозоны, сцена и пространства для мастер-классов и отдыха. Также там есть караоке-автобус, в котором можно спеть русские песни на китайском языке.

Гости могут попробовать себя в создании кукол, росписи ложек, декоративном плетении и нанесении макияжа "зимним румянцем". Их уже привлекают яркие арт-объекты: мельница, самовар и матрешка.

Главным элементом фестиваля стала интерактивная фотозона "Усадьбы Москвы" с атмосферой традиционного русского подворья. Кроме того, на площадке работает турцентр "Москва", в котором можно совершить VR-прогулку по столичным улицам.

Гастрономической программе уделено особое внимание. Жители Пекина могут попробовать блины с различными начинками, пирожки, пельмени и горячие напитки. На сцене для них исполнят народные композиции и хореографические номера. Там можно будет услышать Московский казачий хор и ансамбль русской песни "Разгуляй".

В свою очередь, фестиваль "Китайский Новый год в Москве" объединил свыше 60 площадок. В их числе – Манежная и Болотная площади, кинопарк "Москино", Московский зоопарк и парк искусств "Музеон". Для посетителей представители разных китайских городов подготовили музыкальные и танцевальные номера, мастер-классы и выставки.

"Мослекторий": Александр Ершов – о китайском Новом годе

