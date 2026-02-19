"День красного коня" пройдет в "Биокластере" в честь китайского Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" с 16 февраля по 1 марта на площадках "Биокластера" и Биологического музея имени К. А. Тимирязева пройдет тематическая программа "День красного коня". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятия подготовили при поддержке департамента культуры Москвы. В частности, в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева 21 февраля с 12:00 до 16:00 посетители смогут узнать факты о растениях, из которых готовят чай, а также принять участие в лекциях, викторинах и мастер-классах.

С 12:00 до 15:00 можно будет посетить мастер-класс "Делаем китайский фонарик", а в 12:30 и 14:30 пройдет викторина "Сивка-Бурка" о лошадях. В 13:00 начнется лекция "Таинственная тахи. Загадка дикой лошади", а с 13:00 до 16:00 состоится демонстрация чайных растений в рамках программы "Что мы знаем про чай".

В 14:00 слушатели смогут посетить лекцию "Лошадь и человек: тысячелетия вместе", а в 15:00 – урок "Время колесниц: как лошади помогли захватить Евразию". Для участия в большинстве мероприятий требуется регистрация и входной билет в музей.

На площадках павильонов № 28 "Пчеловодство" и № 31 "Геология" также запланированы экскурсии и мастер-классы. В 12:00 в "Геологии" робот-гид профессор Борис Земелькин проведет экскурсию по выставке "12 признаков живого" на китайском языке.

В 14:00 и 16:00 в павильоне "Пчеловодство" состоится экскурсия "Прыгают, бегают, летают". С 14:00 до 17:00 гости смогут принять участие в мастер-классе "Прыгунчики", создавая насекомых из бумаги и декоративных элементов.

"Биокластер" – первый в стране комплекс, объединяющий все основные направления современной биологии. В павильоне "Пчеловодство" представлена интерактивная экспозиция "Жужжащий мир" и работает публичная энтомологическая лаборатория, а в "Геологии" функционирует выставка "12 признаков живого".

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" открылся 16 февраля. Он объединил более 60 площадок, включая Манежную и Болотную площади, кинопарк "Москино", Московский зоопарк и парк искусств "Музеон". Посетить праздничные мероприятия можно до 1 марта.