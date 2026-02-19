Фото: depositphotos/paulfleet

Яркий болид появился в небе над Ташкентом, сообщила пресс-служба Академии наук Узбекистана.

Ранее в соцсетях появились ролики, снятые вблизи одной из станций метро Ташкента. На кадрах виден полет неизвестного яркого объекта. В настоящее время ученые не смогли подтвердить, связано ли это явление с падением метеорита или имеет иное, природное или техногенное происхождение.

"При отсутствии фрагментов, достигших поверхности Земли, сделать точный вывод о природе явления невозможно", – говорится в телеграм-канале академии.

Ученые напомнили, что в атмосферу планеты каждый день входят миллионы мелких космических частиц, но большая часть из них полностью сгорает. Общая масса метеоритов, достигающих поверхности, составляет несколько десятков тонн в сутки. При этом падение крупных метеоритов в районах проживания людей является крайне редким событием.

Ранее ученые сообщали, что малый парад планет, в котором соберутся Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, пройдет 28 февраля. В 17:30 по московскому времени планеты окажутся низко над западным горизонтом. Подобное выравнивание четырех планет случается примерно раз в год или реже.

Также вечером 28 февраля можно будет понаблюдать за крупнейшим атмосферным вихрем в Солнечной системе – большим красным пятном на Юпитере.

