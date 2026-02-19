Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 17:33

В мире

Яркий болид появился в небе над Ташкентом

Фото: depositphotos/paulfleet

Яркий болид появился в небе над Ташкентом, сообщила пресс-служба Академии наук Узбекистана.

Ранее в соцсетях появились ролики, снятые вблизи одной из станций метро Ташкента. На кадрах виден полет неизвестного яркого объекта. В настоящее время ученые не смогли подтвердить, связано ли это явление с падением метеорита или имеет иное, природное или техногенное происхождение.

"При отсутствии фрагментов, достигших поверхности Земли, сделать точный вывод о природе явления невозможно", – говорится в телеграм-канале академии.

Ученые напомнили, что в атмосферу планеты каждый день входят миллионы мелких космических частиц, но большая часть из них полностью сгорает. Общая масса метеоритов, достигающих поверхности, составляет несколько десятков тонн в сутки. При этом падение крупных метеоритов в районах проживания людей является крайне редким событием.

Ранее ученые сообщали, что малый парад планет, в котором соберутся Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, пройдет 28 февраля. В 17:30 по московскому времени планеты окажутся низко над западным горизонтом. Подобное выравнивание четырех планет случается примерно раз в год или реже.

Также вечером 28 февраля можно будет понаблюдать за крупнейшим атмосферным вихрем в Солнечной системе – большим красным пятном на Юпитере.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика