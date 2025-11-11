Форма поиска по сайту

11 ноября, 09:49

Найден метеорит, пролетевший над Москвой

Фото: телеграм-канал "ГЕОХИ РАН"

Первые образцы метеорного вещества, выпавшего после пролета яркого болида, который наблюдали в Москве, обнаружили в Тверской и Новгородской областях. Об этом сообщается в телеграм-канале института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского.

По словам ученых, каменный метеорит имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов LL6. В институте подчеркнули, что его образцы были переданы в лабораторию метеоритики и космохимии, Музей истории мироздания и Уральский федеральный университет.

Ученые указали, что метеорит получит официальное название.

Как отметил РИА Новости астроном Стас Короткий, болид пролетал примерно в 500 километрах от столицы. Он уточнил, что метеорит повредил крышу частного дома в одном из селений Новгородской области.

В конце октября в нескольких телеграм-каналах появились кадры, на которых был запечатлен момент с падением в Подмосковье неизвестного объекта из космоса. На небе остался яркий огненный след. Это явление наблюдали жители Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцова.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сначала предположил, что метеорит, скорее всего, сгорел в атмосфере, а его зеленый цвет объяснил высоким содержанием никеля. При этом ученый не исключил, что наблюдаемое явление могло быть связано с падением космического мусора.

Исследователи заявили, что космический объект мог быть астероидом. Однако они отмечали, что предварительная информация по траектории болида показывала "некоторое число странностей".

