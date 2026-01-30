Власти Санкт-Петербурга объяснили проверку телефонов в метро мерами безопасности

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сотрудники метрополитена Санкт-Петербурга проверяют смартфоны пассажиров с включенным экраном в рамках усиления мер безопасности. Об этом заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков во время прямой линии.

Соответствующий вопрос задал один из жителей, указав, что данные требования предъявляются даже при оплате проезда картой.

"Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. Таким же, как и аэропорты, и вокзалы. Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности", – цитирует Полякова ТАСС.

В связи с этим вице-губернатор призвал горожан с пониманием отнестись к новым правилам. Он также обратил внимание на отсутствие требования снятия блокировки при проверке смартфонов.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в ограблении пассажирки в столичном метро. Инцидент произошел на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро.

Мужчина вырвал из рук сидящей рядом 46-летней женщины телефон, когда двери поезда открылись, а затем выбежал из вагона. Его поймали на Селезневской улице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже.