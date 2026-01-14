14 января, 11:43Происшествия
Мужчина ногой разбил зеркало в лифте на станции "Петровский парк" столичного метро
Задержанный признался, что на момент преступления находился в нетрезвом состоянии. Незадолго до этого он поссорился с подругой, после чего нанес несколько ударов ногой по зеркалу, чтобы выместить злость. Установлено, что 33-летний мужчина ранее уже был судим.
"За порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, осквернение зданий либо сооружений, то есть вандализм, предусмотрена ответственность по статье 214 УК РФ", – разъяснили в прокуратуре Московского метрополитена.
Ранее в столице 27-летний мужчина повредил дверь, выходя со станции метро "Савеловская". По данным правоохранителей, гражданин умышленно ударил по стеклу ногой, разбив его. Вандал был оперативно задержан для выяснения обстоятельств происшествия.