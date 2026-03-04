Врач Гозиев: просмотр коротких видеороликов может привести к "ложной близорукости"

Фото: depositphotos/DragonImages

Короткие видеоролики Reels и Shorts сами по себе не влияют на зрение, но могут привести к "ложной близорукости" и дискомфорту. Об этом в беседе с информационным порталом РИАМО заявил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Сино Гозиев.

"При взгляде в смартфон человек моргает в 3 раза реже – вместо 15–18 раз в минуту всего 5–7, из-за чего слезная пленка быстро испаряется", – рассказал он.

По словам врача, "ложная близорукость" возникает из-за спазма цилиарной мышцы. Это происходит из-за того, что во время просмотра видеороликов человек, как правило, держит смартфон слишком близко к лицу – на расстоянии около 25–30 сантиметров. Кроме того, в этот момент фокус постоянно меняется между видео, текстом и интерфейсом.

Зрительная система не приспособлена к непрерывному просмотру таких роликов на протяжении 30–60 минут, предупредил Гозиев. Он добавил, что свет от экрана сам по себе не может разрушить сетчатку глаза, но нарушает выработку мелатонина, тем самым увеличивая дискомфорт.

