Врач Логина: использование грязной клавиатуры грозит развитием аллергии

Использование грязной и запыленной клавиатуры может спровоцировать развитие аллергии и бронхиальной астмы. Об этом в беседе с изданием "Абзац"предупредила врач Надежда Логина.

По ее словам, в группу риска входят люди со слабым иммунитетом и высокой чувствительностью к внешним факторам среды.

"Реакция возникает, когда нарушается иммунитет и появляется повышенная чувствительность к абсолютно безвредным факторам. Причина (этого процесса. – Прим. ред.) кроется в нарушении иммунных защит, которые возникают в силу воздействия на организм человека", – пояснила врач.

Логина добавила, что пыль на предметах может стать триггером, который вызывает обострение уже сформированных аллергических реакций. При этом сами по себе аллергены патогенными свойствами не обладают, объяснила она.

Доктор также назвала явные признаки проблем со здоровьем. К их числу она отнесла аллергический насморк, постоянную заложенность носа, не связанную с простудой, и выделения из слизистых. Без своевременного лечения состояние может осложниться до бронхиальной астмы, предупредила Логинова.

Ранее аллерголог Владимир Болибок рассказал, что сразу или вскоре после контакта с плохо выполосканной после стирки одеждой часто возникает раздражающий дерматит. По его словам, причиной может стать высокая концентрация раздражителя. Симптомами будут покраснение, сухость, жжение, которые строго ограничены зоной контакта с тканью.