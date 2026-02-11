Лукашенко не примет участие в заседании "Совета мира"

Фото: kremlin.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко не примет участия в первом заседании "Совета мира" 19 февраля, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал "Пул первого".

По словам пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, это связано с плотным графиком. Она также подчеркнула, что приглашение было "получено поздно" и время Лукашенко было уже распланировано.

Вместо главы государства республику на мероприятии будет представлять глава МИД Максим Рыженков. Американская сторона будет проинформирована об этом решении.

"Совет мира" был создан для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Владимир Путин допускал, что Россия могла бы направить 1 миллиард долларов в эту новую структуру из средств, замороженных в США. Американский лидер Дональд Трамп позитивно оценил предложение российского коллеги. Он назвал инициативу "очень интересной".

