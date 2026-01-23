Трамп высказался об идее Путина о взносе РФ в "Совет мира" из замороженных средств

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил предложение Владимира Путина о возможном взносе России в "Совет мира" по сектору Газа за счет средств из замороженных на Западе российских активов. Об этом американский лидер сообщил во время разговора с журналистами на борту самолета.

Трамп назвал инициативу "очень интересной", выделив тот момент, что РФ собирается использовать для взноса "свои деньги".

"Под использованием своих денег я имею в виду, что в том случае, если он использует свои деньги, то это здорово. Я считаю важным, чтобы в "Совете мира" были все", – подчеркнул американский президент.

Ранее Путин в ходе встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Россия готова направить 1 миллиард долларов в "Совет мира" из замороженных Западом активов для того, чтобы "поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины".

В Госдуме назвали такое решение "гроссмейстерским ходом". Член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев считает, что таким образом российский президент возвращает Запад в рамки международного права и "вытаскивает его из блокового тупика".