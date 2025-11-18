Совбез ООН принял резолюцию в поддержку плана США по Газе

Фото: depositphotos/gary718

Совет Безопасности ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект поддержали 13 членов Совбеза из 15 – воздержались только Россия и Китай. Документ предполагает создание в Газе временного органа управления – так называемого "Совета мира". Кроме того, предполагается формирование международных стабилизационных сил с мандатом на два года.

Палестинская государственность в резолюции упоминается как "возможная перспектива", которая откроется после реформ палестинской администрации и начала восстановления Газы.

В ночь на 9 октября Израиль и ХАМАС договорились о выполнении первых пунктов мирного соглашения. В его рамках палестинская сторона обязалась освободить всех удерживаемых лиц, а Израиль – отвести свои войска на заранее определенные позиции.

Спустя несколько дней Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа, назвав свою роль в мирном процессе большой честью. Официальная церемония подписания документов состоялась в Египте.

При этом ХАМАС выдвинул требование, чтобы Тель-Авив взял на себя финансовые обязательства по восстановлению Газы, сославшись на ответственность Израиля за причиненные разрушения. По информации СМИ, арабские страны отказались восстанавливать сектор Газа на условиях США.