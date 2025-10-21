В ХАМАС заявили, что Израиль должен взять на себя расходы по восстановлению Газы

Фото: ТАСС/AP/Jehad Alshrafi

Израиль должен взять на себя расходы по восстановлению сектора Газа. Об этом в интервью РИА Новости заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

По его словам, именно правительство Израиля ответственно за разрушение региона.

Отмечается, что международная конференция по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре 2025 года в Каире. Ранее ее анонсировал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Израиль и ХАМАС договорились о выполнении первых пунктах мирного соглашения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Палестинское движение пообещало освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

Через несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершен. Он подчеркнул, для него было большой честью стать вовлеченным в мирный процесс в этом регионе. Официально документ об этом был подписан в Египте.

