Глава МО Израиля пригрозил жестким ответом ХАМАС за нарушение перемирия в Газе

Фото: depositphotos/dnaveh

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил жестким ответом палестинскому движению ХАМАС за возможные нарушения режима прекращения огня в секторе Газа. Его слова передает издание The Times of Israel.

"ХАМАС заплатит высокую цену за любую стрельбу и нарушение прекращения огня, и если это послание не будет понято, интенсивность ответных мер будет возрастать", – подчеркнул министр.

В свою очередь, пресс-служба ХАМАС сообщила, что движение готово передать израильской стороне тело еще одного заложника, если для этого будут сформированы подходящие условия.

Военное крыло указало, что "любая военная эскалация со стороны Израиля усложняет процесс поисков оставшихся тел".

Израиль и ХАМАС 9 октября договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта. Позже стало известно, что палестинское движение передало Красному Кресту всех живых израильских заложников.

Через несколько дней состоялся "саммит мира", на котором президент США Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Данную сделку лидер США назвал самой крупной и сложной.

Эрдоган заявил, что глава Белого дома будет главным наблюдателем за реализацией режима прекращения огня в Газе. Он уточнил, что турецко-американские переговоры продолжатся на всех уровнях, а установленную с Трампом дипломатию он назвал "крайне важной".

