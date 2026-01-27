Менее трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики

Фото: depositphotos/photoweges

В единственном подземном хранилище Прибалтики – Инчукалнском ПХГ – осталось менее 33% запасов газа. Об этом сообщает компания "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.

Недостаток газа в указанном ПХГ может повлечь за собой серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии.

"В прошлом году такой уровень запасов был зафиксирован на три месяца позднее – 21 апреля, когда для единственного хранилища в Прибалтике завершился сезон отбора", – отметили в "Газпроме".

26 января Совет Евросоюза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС с 1 января 2027 года.

По данным СМИ, Евросоюз попал в энергетическую ловушку от США после отказа от газа из России. Сейчас ЕС зависит от поставок СПГ из США, однако из-за политики американского президента Дональда Трампа отношения между Европой и Вашингтоном становятся очень уязвимыми.