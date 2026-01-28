Пожар на складе в Одинцове локализован на площади 1,8 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар на складе с текстилем в Одинцове локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

К тушению возгорания привлечены 49 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России – 25 человек и 9 единиц техники.

О пожаре на складе стало известно вечером в среду, 28 января. Огонь распространился в здании, расположенном на Можайском шоссе.

В этот же день в подмосковной деревне Духанино в городском округе Истра загорелось производственное здание на территории агрокомплекса. Произошло обрушение кровли объекта на площади 1 200 квадратных метров. Огонь распространился на площади 3 750 "квадратов".

Через время пламя удалось локализовать, а позже – ликвидировать. В тушении были задействованы 47 специалистов и 16 единиц спецтехники. Истринская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара.

