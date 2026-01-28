Обрушение кровли произошло во время пожара в производственном здании в Подмосковье

Видео: телеграм-канале "Прокуратура Московской области"

Обрушение кровли произошло во время пожара в производственном здании в подмосковной деревне Духанино городского округа Истра. Об этом сообщило МЧС РФ.

"Произошло обрушение кровли на площади 1 200 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 3 750 "квадратов".

В настоящее время Истринская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара в здании на территории агрокомплекса. Ведомство добавило, что возгорание произошло в производственном помещении – пластиково-литейном цехе.

Возгорание под Истрой произошло 28 января. По прибытии спасателей было зафиксировано задымление внутри цеха. В ликвидации задействованы 47 специалистов и 16 единиц спецтехники.

До этого пожар вспыхнул в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы. Возгорание зафиксировали по адресу Гурьевский проезд, дом 11. Выяснилось, что в квартире загорелись мебель и личные вещи.

