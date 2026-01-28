Общественница Москвитина призвала девушек рожать, несмотря на финансовые проблемы

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Президент фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина призвала девушек в России рожать, несмотря на трудности с финансами или проблемы с жильем. Об этом она заявила во время конференции "Назад в будущее".

По словам общественницы, при рождении детей "не стоит спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь". Она также заявила, что проблемы с демографией объясняются "женской жадностью".

"Один батюшка сказал классную вещь: "Не рожают, потому что жадные". В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?" – подчеркнула она.

Москвитина также уверена, что в России необходимо принять закон о запрете "склонения к аборту" на федеральном уровне.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательно сократить срок проведения аборта, чтобы способствовать росту рождаемости.

По его словам, положительный эффект даст постепенное снижение разрешенного срока аборта с 12 до 9 недель.

