Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 21:06

Общество

Общественница Москвитина призвала девушек рожать, несмотря на финансовые проблемы

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Президент фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина призвала девушек в России рожать, несмотря на трудности с финансами или проблемы с жильем. Об этом она заявила во время конференции "Назад в будущее".

По словам общественницы, при рождении детей "не стоит спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь". Она также заявила, что проблемы с демографией объясняются "женской жадностью".

"Один батюшка сказал классную вещь: "Не рожают, потому что жадные". В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?" – подчеркнула она.

Москвитина также уверена, что в России необходимо принять закон о запрете "склонения к аборту" на федеральном уровне.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательно сократить срок проведения аборта, чтобы способствовать росту рождаемости.

По его словам, положительный эффект даст постепенное снижение разрешенного срока аборта с 12 до 9 недель.

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика