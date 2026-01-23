В РПЦ призвали сократить сроки аборта до 9 недель для поддержки рождаемости

Фото: depositphotos/Ivanko1980

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательно сократить срок проведения аборта, чтобы способствовать росту рождаемости. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Лукьянова, положительный эффект даст постепенное снижение разрешенного срока аборта с 12 до 9 недель.

Кроме того, он предложил прекратить проведение абортов по ОМС без медицинских или социальных показаний и запретить частным клиникам выполнять такие процедуры на федеральном уровне.

Отмечается, что в РПЦ признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом.

Ранее стало известно, что Минздрав России введет обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных.

Соответствующий проект подразумевает посещение медицинского психолога не менее двух раз во время беременности, а также требование использовать протокол сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода.