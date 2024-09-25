В Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам

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Депутаты Приморья приняли законопроект о штрафах за склонение врачами или работодателями беременных женщин к абортам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Юрия Мельникова.

По его словам, под склонением понимаются уговоры, подкуп, обман, шантаж и использование служебной зависимости. Информирование врачом беременной женщины о наличии у нее показаний к прерыванию беременности не является склонением, уточнил уполномоченный по правам человека.

"За последние два года более 10 регионов РФ приняли законы с аналогичными названиями, но предмет правового регулирования там шире. Ответственность там предусматривается для широкого круга лиц, в том числе для близких", – указал он.

Как подчеркнул Мельников, в регионе ответственность за склонение к прерыванию беременности может наступить в случае влияния работодателя или врача.

"Прекрасно сознаю, что принятие закона не повлечет значительного увеличения рождаемости, но оставить женщин без возможности защиты их прав – неправильно", – указал уполномоченный по правам человека.

Так, за принятие проекта проголосовали 30 депутатов, семь решили воздержаться. Склонение к аборту будет наказываться административным штрафом для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 до 100 тысяч рублей.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья предложил сократить сроки аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Парламентарии считают необходимым внести изменения в закон, согласно которому беременность в результате изнасилования является социальным показанием для аборта. В рекомендациях говорится, что повышение рождаемости – это одна из приоритетных задач в России на сегодняшний день.

