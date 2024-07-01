Депутат Хамзаев заявил об ужесточении законодательства для снижения числа абортов в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ситуация с абортами в РФ становится серьезнее, поэтому депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой выкупать детей у женщин, решившихся на прерывание беременности.

Парламентарий считает, что это могло бы снизить количество абортов в России, что актуально на фоне низкой рождаемости в стране. Он уверен, что в будущем появится запрос на подобную инициативу.

"Я думаю, когда-нибудь на практике мы до этого дойдем, когда у людей будет более гуманное отношение к детишкам, которых они сами зачали, и не будут их уничтожать и выкидывать, как это делается сегодня", – заявил депутат в эфире радио КП.

Собеседник издания также указал на существующую в обществе подмену понятий. Он задался вопросом, почему в УК РФ есть статья, приравнивающая убийство беременной к убийству двух человек, и в то же время в стране разрешены аборты. По мнению депутата, к этому вопросу государству нужно подходить с точки зрения гуманности и морали.

Ранее в ГД поддержали идею выдачи врачам, убедившим женщин отказаться от аборта, поощрения. Там назвали это предложение хорошей мерой, которое будет стимулировать медработников проводить такую работу. Однако в Госдуме указали на необходимость определения грани и детального рассмотрения инициативы.