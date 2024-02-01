В ГД поддержали идею выдачи врачам поощрения при отказе женщины от аборта

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею выдачи медработникам, убедившим женщин отказаться от аборта, поощрения. Депутат также отметил важность увеличения рождаемости в РФ.

"Конечно, когда женщина беременеет, она сама принимает решение – родить ребенка или не родить. Это неотъемлемое право самой женщины. Но если по медицинским показаниям она может родить ребенка, то необходимо убедить ее, что это нужно сделать", – цитирует парламентария RT.

Кроме того, Тумусов назвал предложение о премировании врачей хорошей мерой. По его словам, это будет стимулировать медработников проводить подобную работу. Однако необходимо определить грань, указал депутат.

"Надо более детально рассмотреть, и можно было бы эту меру действительно применить", – добавил он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила рассмотреть идею о выдаче медработникам, убедившим женщин отказаться от аборта, Вифлеемского сертификата. Она уверена, что разработка мер по предотвращению абортов является эффективным и реальным способом увеличения рождаемости в России. Сертификат назван "в память об убиенных младенцах", добавила Волынец.

До этого Волынец предложила ввести обязательную процедуру прослушивания сердцебиения плода перед абортом. Она считает, что такие действия могут убедить женщин продолжить ведение беременности.

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности