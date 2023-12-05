В РФ предложили обязательно прослушивать сердцебиение плода перед абортом

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила обязательно прослушивать сердцебиение плода перед абортом. Свое обращение она направила в адрес первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, сообщает RT.

По ее словам, на данный момент реальный и эффективный способ повышения рождаемости в стране – разработка мер по предотвращению искусственного прерывания беременности.

Она отметила, что начало жизни ребенка связано с первым сердцебиением. Прослушивание перед абортом может убедить будущих матерей продолжить ведение беременности, считает детский омбудсмен.

Как предложила Волынец, акушер-гинеколог, который подписывает направление на аборт, должен зафиксировать факт того, что беременная послушала сердцебиение плода.

В своем документе Волынец попросила разработать и вынести на голосование законопроект, предусматривающий обязательную визуализацию плода и прослушивание его сердцебиения перед абортом.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко сказала, что государство не собирается запрещать аборты, но надо добиться того, чтобы в будущем эту процедуру проводили лишь по двум причинам: медицинским показаниям и в случае совершения над женщиной насилия.

Она добавила, что если медучреждение нарушает закон об абортах, например, не дает неделю тишины, тогда организацию нужно лишать лицензии.

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