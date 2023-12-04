Матвиенко выступила за проведение абортов только по двум причинам

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Государство не собирается запрещать аборты, но необходимо добиться того, чтобы в будущем прерывание беременности проводили лишь по двум причинам: медицинским показаниям и в случае совершения над женщиной насилия. Об этом сообщила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Если же, как она утверждает, медучреждение нарушает закон о прерывании беременности, например, не дает неделю тишины, тогда организацию нужно лишать лицензии.

По ее словам, ни запреты, ни давление и даже криминализация закона в сфере абортов не поможет решить проблему. Как она утверждает, запрет на прерывание беременности только усугубит ситуацию, превратив все в подполье, что будет являться угрозой для здоровья женщин. Также она вспомнила опыт, который плачевно закончился, – увеличился нелегальный рынок услуг абортов и возросла статистика женской смертности.

"Точно по такому пути мы не пройдем. На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу", – отметила Матвиенко.

Кроме того, председатель Совфеда напомнила, что в некоторых регионах России уже разработали меры по сокращению числа абортов и увеличению уровня рождаемости.

"За последние пять лет количество абортов снизилось на 25%", – уточнила она.

В последние недели на повестке остро стоит вопрос запрета абортов или частичного ограничения этой процедуры. В Сети разногласие вызвало предложение члена думского комитета по охране здоровья Вероники Власовой, которая предложила проводить искусственное прерывание беременности при согласии матери и отца, если брак официально зарегистрирован.

Предложение раскритиковала эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. По ее словам, это является нарушением прав женщин. Специалист указала, что каждая гражданка имеет право распоряжаться своим телом и "никакие мужья, никакие родители к этому не имеют отношения".

В августе 2023 года Мордовия стала первым регионом России, где ввели закон о запрете склонения женщин к абортам. Вслед за ней аналогичную инициативу предложили в Тамбовской области, а в ноябре подобный проект приняли в Тверской области.

Также частные клиники Крыма и Липецкой области отказались от услуг по прерыванию беременности. Теперь аборты на этих территория будут проводить лишь в государственных медицинских организациях.



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