Частные клиники Липецкой области отказались от проведения абортов

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Частные клиники Липецкой области перестали делать аборты. Отныне искусственное прерывание беременности будут проводить только в государственных больницах. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Она отметила, что в региональном управлении здравоохранения подписали соглашение об отказе частных клиник от абортов. В государственных больницах при совместной работе учреждений соцполитики региона консультируют и поддерживают беременных женщин, оказывают им юридическую, психологическую, материальную и гуманитарную помощь, добавила Белоглазова.

По ее словам, теперь получится сохранить больше жизней, ведь большинство женщин беременность сохраняют. А в преддверии 2024 года, который объявили Годом семьи, это значимый шаг в сторону повышения рождаемости в регионе, отметила замгубернатора Липецкой области.

Ранее от проведения абортов также добровольно отказались крымские частные клиники. По словам министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, это улучшит демографическую ситуацию в РФ.

Отмечается, что искусственное прерывание беременности в регионе будут проводить только в государственных медучреждениях, где будущая мама сможет узнать о соцмерах поддержки семей с детьми, а также пройдет консультацию у психолога.

В столичных клиниках могут поменяться правила прерывания беременности