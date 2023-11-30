В Госдуме подтвердили разработку закона об ограничении абортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне. Об этом рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, передает РИА Новости.

По ее словам, парламент прорабатывает инициативы по защите российских семей и детей, а регионы принимают соответствующие решения по поддержке семей с детьми, приумножения населения и народосохранения.

Кроме того, зампред Госдумы напомнила, что 2024-й объявили Годом семьи. Это значит, что семейные ценности, защита детей и семей станет приоритетом, подчеркнула Кузнецова.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди предложила в УК РФ установить ответственность за склонение женщины к аборту. Она считает, что санкция на эти нарушения должна быть ощутимой, в связи с чем может быть дополнена статья 123 УК РФ пунктом 4, предусматривающим ответственность за склонение к аборту.

Тем временем в Калининградской области за склонение женщины к аборту хотят ввести штрафы. Например, штраф для физлиц составит от трех до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч.

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