Штрафы до 50 тыс руб могут ввести в Калининградской области за склонение к абортам

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В Калининградской области за склонение женщины к аборту намерены ввести штрафы в размере от 3 до 50 тысяч рублей. Соответствующий проект закона опубликован на сайте Заксобрания региона.

Согласно законопроекту, склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности может повлечь штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц санкция составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических – от 30 до 50 тысяч рублей.

Уточняется, что под закон не подпадут случаи, когда врач информирует женщину о необходимости аборта по медицинским показателям. Авторами законодательной инициативы стали 8 депутатов "Единой России".

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что регион стремится препятствовать распространению деструктивных идеологий, "насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей", включая эгоизм, вседозволенность, безнравственность, а также отрицание ценности многодетности и "естественного продолжения жизни".

В августе 2023 года Мордовия стала первым регионом России, где ввели закон о запрете склонения женщин к абортам. Вслед за ней аналогичную инициативу предложили в Тамбовской области, а в ноябре подобный проект приняли в Тверской области.

Ранее стало известно, что частные клиники Крыма уведомили региональный Минздрав о добровольном отказе от услуг по прерыванию беременности. Аналогичное решение анонсировали и в Курской области.

До этого председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин в своем телеграм-канале отмечал, что в области также рассматривают вариант запрета абортов в коммерческих клиниках. Предполагается, что такую услугу смогут предоставлять только государственные больницы.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сказал, что подобные отказы частных клиник от искусственного прерывания беременности в российских регионах могут послужить созданию запрета на федеральном уровне. Депутат посчитал такую инициативу заказной.

Он подчеркнул, что его коллеги могут рассматривать весну 2024 года как возможное время обсуждения подобной инициативы. Куринный считает, что это совершенно не нужно и вредно. Он не увидел никаких оснований и объективных предпосылок для запрета абортов в частных клиниках.

Для увеличения рождаемости в России в два раза необходимо еще до рождения ребенка давать льготную ипотеку для родителей, а не запрещать аборты, заявлял лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

По его мнению, "мало кто хочет растить ребенка в съемной однушке и вкалывать на двух работах, чтобы его обеспечить". Поэтому сначала нужно обеспечить семьи жильем и условиями для будущего, а уже потом решить вопрос с детьми, считает он.

Так он прокомментировал возможные корректировки программы материнского капитала при ее продлении после 2026 года. В частности, первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери – до 25–30 лет – либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка.

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